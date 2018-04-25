Южноуральские вузы лишились бюджетных мест

В следующем учебном году сразу два вуза — Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) и Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК) — не смогут принимать бюджетников по нескольким востребованным направлениям.

Такое решение было принято на заседании комиссии по проведению открытого публичного конкурса, который распределяет федеральный бюджет на специальности и образовательные направления. Протокол заседания опубликован на сайте министерства образования Российской Федерации

Из-за отсутствия государственной аккредитации ЮУрГУ лишился возможности набирать бюджетников по специальности «Управление в технических системах», «Юриспруденция», ЧГИК — по специальности «Культурология».

Ранее «ФедералПресс» писал, что Рособрнадзор отказал ЮУрГУ в аккредитации ряда направлений. В ближайшие шесть лет не сможет выдавать выпускникам по этим специальностям дипломы государственного образца.

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