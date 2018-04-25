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Южноуральские вузы лишились бюджетных мест
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Южноуральские вузы лишились бюджетных мест 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В следующем учебном году сразу два вуза — Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) и Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК) — не смогут принимать бюджетников по нескольким востребованным направлениям.
Такое решение было принято на заседании комиссии по проведению открытого публичного конкурса, который распределяет федеральный бюджет на специальности и образовательные направления. Протокол заседания опубликован на сайте министерства образования Российской Федерации.
Из-за отсутствия государственной аккредитации ЮУрГУ лишился возможности набирать бюджетников по специальности «Управление в технических системах», «Юриспруденция», ЧГИК — по специальности «Культурология».
Ранее «ФедералПресс» писал, что Рособрнадзор отказал ЮУрГУ в аккредитации ряда направлений. В ближайшие шесть лет не сможет выдавать выпускникам по этим специальностям дипломы государственного образца.
Фото: pixabay.com
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