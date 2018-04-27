Власть решила: Учителя не олигархи, чтобы их спасать деньгами

Треть российских учителей (33%) заявили, что их зарплаты не росли в течение последнего учебного года, следует из данных опроса Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС . О росте заработной платы по итогам 2017 года рассказали лишь 31% респондентов, а еще треть сообщили, что их заработок даже уменьшился.

При этом учителя жалуются на растущую нагрузку в школе: 46% педагогов работают на полторы ставки, почти 14% — на две ставки.

Между тем, регионы отчитались о том, что справились с задачей, поставленной в «майских» указах президента — повысить зарплату учителей до 100% от средней по региону. Так, столичный департамент образования на днях сообщил, что зарплата московских учителей в I квартале 2018 года составила аж 89 тысяч рублей. Регионы также рапортуют о достойных зарплатах.

Однако сами учителя называют это очковтирательством. Они объясняют, что зарплата учителей сейчас состоит из трех позиций: базовая часть, компенсационные выплаты и стимулирующие. Базовая часть — за часы работы на уроке — мизерная, а выплаты зависят от наличия средств и отношений с директором школы. Большинству учителей приходится совмещать ставки — это и дает неплохие показатели по оплате.

— Эти зарплаты — «средняя температура по больнице», — говорит Евгений Барановский , редактор сайта «Завуч.инфо». — Если администрация получает 400 тысяч, приближенные к администрации 300 тысяч, а 10 учителей получают по 50 тысяч, то и получается такая средняя зарплата. В Москве рядовые учителя зарабатывают приблизительно 50 тысяч.

«СП»: — Чтобы заработать эти деньги действительно приходится совмещать ставки?

— Школы на сегодняшний день выгнали на рынок. Они конкурируют за детей. И в Москве это наиболее ярко выражено. Родители отдают ребенка в ту школу, у которой лучше результаты, которая больше «пиарится». А чем больше детей в школе, тем больше денег — это подушевое финансирование. Директор в принципе сейчас — это инновационный менеджер. Директора обязаны были пройти такие курсы и стать хорошими управленцами. Они должны привлекать внебюджетные деньги в школу — сдавая в аренду спортивный зал, помещения, организуя курсы, оказывая образовательные услуги. Если школа зарабатывает внебюджетный фонд, у нее появляются деньги для стимулирующих выплат.

Но это на бумагах выглядит гладко, а по факту совершенно по-другому все получается. Из большинства наших учителей какие бизнесмены и что они могут заработать? Тем не менее, 60% вопросов, которые аттестационная комиссия задает директору школы, касаются одной темы — сколько денег заработали?

В большинстве регионов России учителя жалуются, что стимулирующего фонда нет, есть только ставка, и она очень маленькая. Я нередко слышу о зарплатах в 13-15 тысяч. Поэтому учителя и берут 1,5-2 ставки. Чиновники докладывают, что зарплаты учителей достигли средних по региону. Но это за счет управленцев, администрации, куда нередко пристраивают своих родственников и знакомых. По-моему, за последние годы в принципе мало что изменилось в плане зарплат. Молодые в регионах в школу работать по-прежнему не идут.

Ирина Абанкина , директор Института развития образования НИУ ВШЭ говорит о том, что Москва — единственный регион, у которого нет долгов, остальные регионы находятся под прессом очень жестких бюджетных ограничений:

— У них высокая долговая нагрузка, поэтому там изыскивали все возможности, чтобы выйти на показатели по зарплате. Очень многие регионы отчитались, что задачу выполнили. Но это оказалось достаточно формально: нагрузка не фиксировалась.

У многих не было другого выхода, кроме как оптимизировать штатное расписание, сокращать педагогов, увеличивать нагрузку и наполняемость классов. В СанПиНах, кстати, отменили все ограничения по предельной наполняемости классов. Сейчас в классах почти везде 30-35 детей, но бывает и 40-45. Нагрузка действительно выросла: ведь каждого надо опросить, проверить знания, работы.

Кроме того, случился кризис. И если измерять в потребительских ценах, оказалось, что мы опять на уровне 2013 года — все прибавки съела инфляция. Это не оправдало ожиданий учителей — они, конечно же, надеялись, что их зарплата будет существенно выше. Опрос как раз и выявил этот потенциал несбывшихся ожиданий. Если даже номинально их зарплаты и выросли — они были подняты за счет интенсификации и увеличения нагрузки.

«СП»: — Чиновники заявляли, что зарплаты учителей должны зависеть от качества образования — поэтому и придуманы стимулирующие выплаты. Но ведь в реальности учителя очень часто их не получают?

— Многие регионы в последнее время придерживали деньги как резервные фонды, чтобы их потом перераспределить для достижения показателей по зарплате — совершенно не увязывая с качеством и результативностью. Стимулирующие надбавки установлены в баллах, и многие школы стремились зарабатывать эти баллы, но в деньгах это ни во что не вылилось — потому что был пересчитан бюджет. Денег они не получили.

Кроме того, за это время произошло повышение МРОТ. И стимулирующие доплаты были направлены на доведение до МРОТ зарплат младшего обслуживающего персонала, но не на педагогов.

«СП»: — Учителя жалуются и на рост бумажной нагрузки, огромное количество отчетов.

— Во многих школах и ведение дневников и журналов, и разработка учебных планов, и вся документация идут как на бумажных носителях, так и в электронных. Хотя предполагалось, что перевод на электронный формат, наоборот, учителей разгрузит. Кроме того, оказалось очень много контролеров — и Росстату надо отчитываться, и Общественной палате , и Народному фронту, и ассоциации учителей, и педсовету, я уже не говорю про органы власти. Всем им нужно писать отчеты. И для того, чтобы заработать стимулирующие выплаты, тоже надо отчитываться. Получился вал административной работы. С детьми учителям некогда заниматься! Здесь нужна корректировка.

«СП»: — А то, что касается базовых окладов — почему они такие маленькие?

— Базовые действительно невысокие, они никак не зафиксированы, и большинство руководителей держат их на очень низком уровне. Все регулирование идет на уровне стимулирующих выплат, но в стимулирующих педагог не уверен — даже если он получает баллы, деньги может и не получить. Нужны гарантии базового оклада, нельзя вести речь только о стимулирующих выплатах. Надо обязательства сделать более четкими и определенными.

Профсоюзы неоднократно ставили этот вопрос — говорили, что надо определиться с базовыми окладами по профессиональным квалификационным группам, определить объем нагрузки, но документы так и не приняты…

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