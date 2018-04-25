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Минфин определит необходимую для оценки качества условий в образовании информацию
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Минфин определит необходимую для оценки качества условий в образовании информацию 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство наделило Министерство финансов полномочиями по определению состава информации о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 25 апреля.
«Определить Министерство финансов Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, определяющим состав информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности», — говорится в документе.
Кроме того, изменение касается условий оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Минфин также определит единые требования к информации и порядок её размещения на официальном сайте.
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