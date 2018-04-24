КС РФ разрешил студентам доучиться в магистратуре перед армией

С жалобой на нарушение принципа равенства в высшую юридическую инстанцию обратился Павел Спиридонов . Сама коллизия возникла после 2004 года, когда российские школьники перешли на 11-летний цикл обучения. Дата рождения Павла — 10 марта 1994 года, поэтому школу он закончил уже совершеннолетним. Спиридонов поступил в Национальный исследовательский Мордовский государственный университет на архитектурно-строительный факультет, программа обучения там построена по Болонской системе — бакалавриат плюс магистратура. Однако в студенческих планах Павла вдруг образовался вынужденный годичный перерыв. По закону предоставление отсрочки от исполнения воинского долга возможно для юношей только дважды, и получается, что первую попытку Павел использовал еще в школе, а вторую — на бакалавриате.

Оспорить правомочность призыва в армию до окончания обучения в магистратуре Спиридонов не смог даже в суде. В то же время его одноклассники, которые младше на несколько месяцев, могут реализовать принцип непрерывности получения образования без всяких препятствий.

Аналогичная история произошла и в Республике Татарстан Роман Халиков отучился по программе бакалавриата Казанского госуниверситета, поступил в магистратуру, но военкомат заявил на него свои права.

По мнению адвоката Павла Спиридонова Романа Кемаева, сложившееся положение «ставит определенную возрастную группу призывников одного года рождения либо одного года выпуска из среднего (полного) общего образования в неравное положение со своими сверстниками». Однако представители органов государственной власти, принявших и подписавших оспариваемый нормативный акт, с ним категорически не согласны. Так, по мнению полномочного представителя Совета Федерации в КС РФ Андрей Клишаса, в РФ является обязательным только среднее общее образование, а получение высшего образования — это уже право гражданина.

Если 18 лет парню исполнилось до получения аттестата, отсрочка от армии предоставляется ему автоматически

Именно по этой причине первая отсрочка при достижении 18 лет предоставляется автоматически.

В свою очередь представитель правительства в КС РФ адвокат Михаил Барщевский напомнил, что по закону отсрочка от службы в армии предоставляется гражданину только один раз, и лишь в некоторых случаях право на эту отсрочку сохраняется повторно.

Представители органов власти были очень убедительны в изложении своих позиций, однако КС РФ этим доводам не внял. Положения статьи 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» признаны не соответствующими Конституции РФ, поскольку обусловливают предоставление отсрочки от призыва на военную службу возрастом окончания школы — обстоятельством, которое от граждан никак не зависит. То есть нынешние бакалавры могут вздохнуть спокойно: если они поступят на магистратуру, то смогут доучиться и только потом пойти в армию. Как и те студенты, кто учится по программе специалитета — пять лет и собирается стать аспирантом.

При этом как пояснил судья КС РФ Юрий Рудкин , новая норма не распространяется на второгодников, поскольку «школьная» отсрочка не считается в период освоения образовательных программ, «но не свыше сроков получения среднего общего образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами».

Правоприменительные решения по делу Павла Спиридонова подлежат пересмотру в установленном порядке, решение по делу Романа Халикова Бугульминский городской суд должен вынести с учетом принятого постановления.