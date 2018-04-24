Издательства сотрудничают со школами

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума» . В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 24 апреля на выездном заседании комиссии Мосгордумы по образованию депутаты наглядно убедились в эффективности интерактивных технологий, внедряемых в учебный процесс.

Заседание комиссии Мосгордумы по образованию прошло в школе № 1547. В ходе экскурсии депутатам рассказали, как в образовательном учреждении реализуются проекты «Инженерный класс в московской школе», «Курчатовский центр непрерывного конвергентного образования», «Академический класс в московской школе» и «Математическая вертикаль».

Школа № 1547 — одна из ведущих общеобразовательных организаций города.

— Мы убедились, что организация процесса среднего образования в Москве — лучшая в стране, — отметил заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский . — И столичный опыт необходимо тиражировать на всю Россию Правительство Москвы и Мосгордума делают сегодня все возможное, чтобы дети у нас в городе получали качественное образование. Столица всегда была настоящей кузницей кадров для нашей страны, и мы обязаны держать эту планку.

Депутат Мосгордумы, директор школы № 1409 Ирина Ильичева не понаслышке знает об эффективности внедряемых в столичное образование инноваций.

— На систему образования сейчас фактически работает вся Москва, это наш общий приоритет. Но главным в этой системе был и остается педагог, поэтому самое важное — понять, что будет нужно ребятам, которые сегодня приходят в наши школы, через десять, двадцать, а то и тридцать лет. Именно такую систему мы стараемся сформировать сегодня в нашем городе.

Также для участников заседания провели урок с применением интерактивных технологий проекта «Московская электронная школа», используемых в школе № 1547.

— Очень важно, что к созданию контента «Московской электронной школы» активно подключились не только московские учителя, специалисты городского методического центра, но и все, кто заинтересован в том, чтобы внести вклад в совершенствование образовательного процесса, — студенты, преподаватели вузов, компании-разработчики, — отметил председатель комиссии Мосгордумы по образованию Антон Молев

Директор Городского методического центра Департамента образования Марианна Лебедева рассказала, что на сегодняшний день с проектом «Московская электронная школа» сотрудничают два крупнейших издательства, которые предоставляют образовательным организациям учебники в электронном виде.

— Крупные компании размещают огромное количество — более трех тысяч — тренажеров, комплексных приложений, задач, которые могут выполнять ребята по разным предметам, — рассказала Марианна Лебедева.

Кроме того, в столице реализуется несколько проектов предпрофессиональной подготовки, в которых задействованы практически все московские технопарки.

Активно развивается проект «Кружок чемпиона», в рамках которого победители районных, федеральных и мировых чемпионатов WorldSkills выступают в роли руководителей по своим направлениям.