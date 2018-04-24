Ещё
Издательства сотрудничают со школами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Издательства сотрудничают со школами 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 24 апреля на выездном заседании комиссии Мосгордумы по образованию депутаты наглядно убедились в эффективности интерактивных технологий, внедряемых в учебный процесс.
Заседание комиссии Мосгордумы по образованию прошло в школе № 1547. В ходе экскурсии депутатам рассказали, как в образовательном учреждении реализуются проекты «Инженерный класс в московской школе», «Курчатовский центр непрерывного конвергентного образования», «Академический класс в московской школе» и «Математическая вертикаль».
Школа № 1547 — одна из ведущих общеобразовательных организаций города.
— Мы убедились, что организация процесса среднего образования в Москве — лучшая в стране, — отметил заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский. — И столичный опыт необходимо тиражировать на всю Россию. Правительство Москвы и Мосгордума делают сегодня все возможное, чтобы дети у нас в городе получали качественное образование. Столица всегда была настоящей кузницей кадров для нашей страны, и мы обязаны держать эту планку.
Депутат Мосгордумы, директор школы № 1409 Ирина Ильичева не понаслышке знает об эффективности внедряемых в столичное образование инноваций.
— На систему образования сейчас фактически работает вся Москва, это наш общий приоритет. Но главным в этой системе был и остается педагог, поэтому самое важное — понять, что будет нужно ребятам, которые сегодня приходят в наши школы, через десять, двадцать, а то и тридцать лет. Именно такую систему мы стараемся сформировать сегодня в нашем городе.
Также для участников заседания провели урок с применением интерактивных технологий проекта «Московская электронная школа», используемых в школе № 1547.
— Очень важно, что к созданию контента «Московской электронной школы» активно подключились не только московские учителя, специалисты городского методического центра, но и все, кто заинтересован в том, чтобы внести вклад в совершенствование образовательного процесса, — студенты, преподаватели вузов, компании-разработчики, — отметил председатель комиссии Мосгордумы по образованию Антон Молев.
Директор Городского методического центра Департамента образования Марианна Лебедева рассказала, что на сегодняшний день с проектом «Московская электронная школа» сотрудничают два крупнейших издательства, которые предоставляют образовательным организациям учебники в электронном виде.
— Крупные компании размещают огромное количество — более трех тысяч — тренажеров, комплексных приложений, задач, которые могут выполнять ребята по разным предметам, — рассказала Марианна Лебедева.
Кроме того, в столице реализуется несколько проектов предпрофессиональной подготовки, в которых задействованы практически все московские технопарки.
Активно развивается проект «Кружок чемпиона», в рамках которого победители районных, федеральных и мировых чемпионатов WorldSkills выступают в роли руководителей по своим направлениям.
Вечерняя Москва: последние новости
Выпускники, глубинка ждет Выпускников этого года ждут нововведения Глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал на место, где школьник попытался поджечь учебный класс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хмеймим атаковали дроны161
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
Российские дипломаты покидают Сиэтл124
«Газпром» готов «добить Украину»327
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ502
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Конфликты
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение