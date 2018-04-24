Эксперт считает, что нововведение ГАИ не осложнит сдачу экзаменов по вождению 

Председатель Союза автошкол России Александр Ачкасов заявил, что нововведение, которое планирует ввести ГИБДД, не осложнит сдачу экзамена на получение водительских прав.
Речь идет об объединении элементов — «города» и «площадки». Это нужно для того чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке.
«На сегодняшний день у нормальных школ, которые смотрят за своим имиджем, смотрят за тем, чтобы курсанты если не с первого, то хотя бы со второго раза, есть внутренний экзамен. Этот экзамен как раз и нужен для того, чтобы наш курсант приходил в ГИБДД и там сдавал экзамен. Так что на нас такие нововведения никак не отразятся — ни в цене, ни в других аспектах», — сказал Ачкасов в эфире Радио «Комсомольская правда».
Сейчас предлагаемые изменения обсуждаются в Минобрнауки России.
В начале апреля стало известно, что ГИБДД внесла изменения в экзаменационные билеты после замечаний Минздрава РФ. Претензии касались того, что ответы на вопросы в некоторых билетах относительно темы оказания медпомощи пострадавшим в авариях противоречат официальным памяткам МЧС России.