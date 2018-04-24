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Эксперт считает, что нововведение ГАИ не осложнит сдачу экзаменов по вождению
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Эксперт считает, что нововведение ГАИ не осложнит сдачу экзаменов по вождению 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Председатель Союза автошкол России Александр Ачкасов заявил, что нововведение, которое планирует ввести ГИБДД, не осложнит сдачу экзамена на получение водительских прав.
Речь идет об объединении элементов — «города» и «площадки». Это нужно для того чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке.
«На сегодняшний день у нормальных школ, которые смотрят за своим имиджем, смотрят за тем, чтобы курсанты если не с первого, то хотя бы со второго раза, есть внутренний экзамен. Этот экзамен как раз и нужен для того, чтобы наш курсант приходил в ГИБДД и там сдавал экзамен. Так что на нас такие нововведения никак не отразятся — ни в цене, ни в других аспектах», — сказал Ачкасов в эфире Радио «Комсомольская правда».
Сейчас предлагаемые изменения обсуждаются в Минобрнауки России.
В начале апреля стало известно, что ГИБДД внесла изменения в экзаменационные билеты после замечаний Минздрава РФ. Претензии касались того, что ответы на вопросы в некоторых билетах относительно темы оказания медпомощи пострадавшим в авариях противоречат официальным памяткам МЧС России.
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