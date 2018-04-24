Эксперт считает, что нововведение ГАИ не осложнит сдачу экзаменов по вождению

Речь идет об объединении элементов — «города» и «площадки». Это нужно для того чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке.

«На сегодняшний день у нормальных школ, которые смотрят за своим имиджем, смотрят за тем, чтобы курсанты если не с первого, то хотя бы со второго раза, есть внутренний экзамен. Этот экзамен как раз и нужен для того, чтобы наш курсант приходил в ГИБДД и там сдавал экзамен. Так что на нас такие нововведения никак не отразятся — ни в цене, ни в других аспектах», — сказал Ачкасов в эфире Радио « Комсомольская правда ».

Сейчас предлагаемые изменения обсуждаются в Минобрнауки России