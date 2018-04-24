Финал Всероссийской олимпиады по биологии в Ставрополе собрал более 200 участников 

СТАВРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Участники из 67 регионов страны приехали на финал Всероссийской олимпиады школьников по биологии, который проходит на базе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в Ставрополе. Свои знания покажут более 200 школьников, сообщила во вторник журналистам советник при ректорате СКФУ Надежда Палиева.
"Присутствуют дети из 67 субъектов России, 239 человек, детей сопровождают 76 педагогов. Задание сложные, но олимпиада предполагает знание не только общей образовательной программы, но и более широкое развитие ребенка, его спектра знаний по биологии", — сказала она.
Школьники будут демонстрировать знания не только в теории, но и на практике. «Они будут работать с микроскопами и другим необходимым оборудованием. Наша кафедра биологии очень хорошо подготовлена — ранее было приобретено большое количество оборудования, которое помогает готовить высококвалифицированные кадры», — пояснила Палиева, добавив, что имена победителей будут озвучены в субботу, 29 апреля.
Всероссийская олимпиада школьников проводится Минобрнауки ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 апреля. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа поддерживаются денежными премиями, дипломы олимпиады действуют четыре года и дают право поступления без вступительных испытаний в любой университет России по профилю олимпиады. Лучшие призеры заключительного этапа отбираются в сборные команды России для участия в международных олимпиадах по математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, астрономии и по естественным наукам.