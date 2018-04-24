Финал Всероссийской олимпиады по биологии в Ставрополе собрал более 200 участников

СТАВРОПОЛЬ , 24 апреля. / ТАСС /. Участники из 67 регионов страны приехали на финал Всероссийской олимпиады школьников по биологии, который проходит на базе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в Ставрополе. Свои знания покажут более 200 школьников, сообщила во вторник журналистам советник при ректорате СКФУ Надежда Палиева.

"Присутствуют дети из 67 субъектов России , 239 человек, детей сопровождают 76 педагогов. Задание сложные, но олимпиада предполагает знание не только общей образовательной программы, но и более широкое развитие ребенка, его спектра знаний по биологии", — сказала она.

Школьники будут демонстрировать знания не только в теории, но и на практике. «Они будут работать с микроскопами и другим необходимым оборудованием. Наша кафедра биологии очень хорошо подготовлена — ранее было приобретено большое количество оборудования, которое помогает готовить высококвалифицированные кадры», — пояснила Палиева, добавив, что имена победителей будут озвучены в субботу, 29 апреля.