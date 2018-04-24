Ещё
Финал Всероссийской олимпиады по биологии в Ставрополе собрал более 200 участников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Финал Всероссийской олимпиады по биологии в Ставрополе собрал более 200 участников 

ТАСС 48 минут назад
СТАВРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Участники из 67 регионов страны приехали на финал Всероссийской олимпиады школьников по биологии, который проходит на базе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в Ставрополе. Свои знания покажут более 200 школьников, сообщила во вторник журналистам советник при ректорате СКФУ Надежда Палиева.
"Присутствуют дети из 67 субъектов России, 239 человек, детей сопровождают 76 педагогов. Задание сложные, но олимпиада предполагает знание не только общей образовательной программы, но и более широкое развитие ребенка, его спектра знаний по биологии", — сказала она.
Школьники будут демонстрировать знания не только в теории, но и на практике. «Они будут работать с микроскопами и другим необходимым оборудованием. Наша кафедра биологии очень хорошо подготовлена — ранее было приобретено большое количество оборудования, которое помогает готовить высококвалифицированные кадры», — пояснила Палиева, добавив, что имена победителей будут озвучены в субботу, 29 апреля.
Всероссийская олимпиада школьников проводится Минобрнауки ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 апреля. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа поддерживаются денежными премиями, дипломы олимпиады действуют четыре года и дают право поступления без вступительных испытаний в любой университет России по профилю олимпиады. Лучшие призеры заключительного этапа отбираются в сборные команды России для участия в международных олимпиадах по математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, астрономии и по естественным наукам.
ТАСС: последние новости
"Яндекс" и "Просвещение" создали образовательную платформу для школ Осетинский язык будут изучать в Уральском федеральном университете Минобрнауки: наказание за необъективную оценку всероссийских проверочных несут директора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня17
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ443
«Газпром» готов «добить Украину»148
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии72
Совет Европы пригрозил наказать Россию293
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение