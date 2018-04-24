Азы проектирования осваивают школьники из Сокола в одном из столичных технопарков

Школа № 1384 имени Леманского участвует в городском проекте «Учебный день в технопарке». Новые знания восьмиклассники из Сокола получают в стенах детского технопарка «Абстракт».

— «Учебный день в технопарке» — совместный проект Департамента образования Москвы и Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города. В первый день участия в проекте наших ребят познакомили с основами архитектуры, существующими стилями и работами известных мировых архитекторов, после чего ученики разделились на группы и создали из бумаги тематическую архитектурную модель, — пояснили в администрации школы. — По мнению самих участников и специалистов, ребята замечательно справились с задачей.

В технопарке ученики до конца учебного года будут проектировать и создавать макеты тех площадок Москвы, которые сейчас требуют доработки и реконструкции. (ео)