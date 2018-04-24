В школе №1558 прошел концерт «Весенние ритмы-2018»

В школе № 1558 имени Росалии де Кастро 15 апреля состоялся ежегодный отчетный конкурс-фестиваль по спортивным бальным танцам коллектива «Галактика» — «Весенние ритмы-2018». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

«В конкурсе приняли участие как начинающие, так и уже опытные танцоры коллективов Москвы Московской области . Свои показательные номера на празднике представила шоу-группа «Галактика», а в завершение мероприятия состоялся танцевальный флешмоб», — говорится в сообщении.

Отметим, что школа № 1558 регулярно выступает площадкой для проведения тематических фестивалей, конкурсов и соревнований. (вт)