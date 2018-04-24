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В школе №1558 прошел концерт «Весенние ритмы-2018»
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В школе №1558 прошел концерт «Весенние ритмы-2018» 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В школе № 1558 имени Росалии де Кастро 15 апреля состоялся ежегодный отчетный конкурс-фестиваль по спортивным бальным танцам коллектива «Галактика» — «Весенние ритмы-2018». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«В конкурсе приняли участие как начинающие, так и уже опытные танцоры коллективов Москвы и Московской области. Свои показательные номера на празднике представила шоу-группа «Галактика», а в завершение мероприятия состоялся танцевальный флешмоб», — говорится в сообщении.
Отметим, что школа № 1558 регулярно выступает площадкой для проведения тематических фестивалей, конкурсов и соревнований. (вт)
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