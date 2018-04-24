Ещё
Проект школьников из Войковского отметило жюри городского фестиваля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проект школьников из Войковского отметило жюри городского фестиваля 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Школа №224 в Войковском стала дипломантом городского конкурса социальных проектов «Я — гражданин России». Об этом сообщил один из сотрудников образовательного учреждения.
— Группа учащихся 6-8 классов представила на экспертизу проект под названием «Учится и учить!». По итогам отборочного тура ребята стали финалистами и были приглашены на очную защиту. А в финале команда нашей школы была награждена дипломом, получив второе место, — сообщил представитель школы №224.
Всего в финале участвовали 11 проектов. (ео)
Управа района Войковский: последние новости
Об истории развития отечественной космонавтики рассказали школьникам из Войковского Школьники из Войковского присоединились к всероссийской акции проверки грамотности Будущие школьники из Войковского стали участниками познавательной викторины
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня17
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ443
«Газпром» готов «добить Украину»148
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии72
Совет Европы пригрозил наказать Россию293
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение