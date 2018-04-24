Проект школьников из Войковского отметило жюри городского фестиваля

Школа №224 в Войковском стала дипломантом городского конкурса социальных проектов «Я — гражданин России ». Об этом сообщил один из сотрудников образовательного учреждения.

— Группа учащихся 6-8 классов представила на экспертизу проект под названием «Учится и учить!». По итогам отборочного тура ребята стали финалистами и были приглашены на очную защиту. А в финале команда нашей школы была награждена дипломом, получив второе место, — сообщил представитель школы №224.

Всего в финале участвовали 11 проектов. (ео)