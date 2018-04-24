О психологической готовности к школе поговорят в центре «Лидер» на Псковской

В среду, 25 апреля, в центре досуга, культуры и спорта «Лидер», расположенном на Псковской улице, пройдет бесплатная лекция психолога «Психологическая готовность к школе». Об этом рассказал заместитель директора ЦДКС Юрий Макурин.

— На лекции участникам помогут разобраться, из каких факторов состоит психологическая готовность к школьному обучению, — уточнил Юрий Макурин.

Для посещения лекции необходимо предварительно записаться по телефону 8 (495) 668-39-45. Напомним, ЦДКС «Лидер» находится по адресу: ул. Псковская, д. 9, корп. 2. Начало в 17.00. (вт)