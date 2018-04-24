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В Черемушках прошел конкурс на лучшее знание китайского языка среди школьников
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В Черемушках прошел конкурс на лучшее знание китайского языка среди школьников 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
В школе № 1948 «Лингвист-М» состоялся ежегодный XII Фестиваль китайского языка и культуры, а также конкурс на лучшее знание китайского языка среди школьников «Мост китайского языка».
Выступления школьников оценивало профессиональное жюри, состоящее из преподавателей Института Конфуция при Московском государственном лингвистическом университете. В конкурсной и концертной частях выступило 187 человек.
Программа фестиваля состояла из трех частей. В первой части выступали ученики начальных классов. Жюри оценило выступления 58 учеников в двух номинациях: индивидуальные выступления и командные выступления. Во второй части показали свои знания 102 ученика 5-8 классов. Сначала выступали дети, которые изучают китайский язык от одного года до трех лет, а затем те участники, которые изучают китайский язык более трех лет. В третьей части принимало участие 35 учеников 9-11 классов.
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