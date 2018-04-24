В Черемушках прошел конкурс на лучшее знание китайского языка среди школьников

В школе № 1948 «Лингвист-М» состоялся ежегодный XII Фестиваль китайского языка и культуры, а также конкурс на лучшее знание китайского языка среди школьников «Мост китайского языка».

Выступления школьников оценивало профессиональное жюри, состоящее из преподавателей Института Конфуция при Московском государственном лингвистическом университете. В конкурсной и концертной частях выступило 187 человек.

Программа фестиваля состояла из трех частей. В первой части выступали ученики начальных классов. Жюри оценило выступления 58 учеников в двух номинациях: индивидуальные выступления и командные выступления. Во второй части показали свои знания 102 ученика 5-8 классов. Сначала выступали дети, которые изучают китайский язык от одного года до трех лет, а затем те участники, которые изучают китайский язык более трех лет. В третьей части принимало участие 35 учеников 9-11 классов.