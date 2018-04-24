Более 20 млн руб выделили на ремонт музыкальной школы в городском округе Истра

Детскую музыкальную школу в селе подмосковного городского округа Истра площадью около 73 квадратных метров начали ремонтировать в 2017 году, на это было выделено более 20 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В рамках программы губернатора «Образование Подмосковья» в октябре 2017 года был начат капитальный ремонт Новопетровской детской музыкальной школы.

«На капитальный ремонт и полное техническое переоснащение школы из областного бюджета было выделено 15,02 миллиона рублей, из муниципального бюджета — 6,439 миллиона рублей. Итого 21,463 миллиона рублей. Здание было построено еще в советские времена и ремонтные работы здесь до этого не воспроизводились. Площадь школы составляла всего 72,8 квадратных метров», — говорится в сообщении.

По словам директора учреждения Марины Мосалевой, здесь была определенная нехватка мест. В школе было более 200 учеников. Чтобы всем хватило место, учителям приходилось выезжать в соседние населенные пункты: Румянцево, Курсаково, Восход.

Сейчас здание учебного заведения расширилось на 288 квадратных метров, к нему присоединили бывший магазин, который располагался вплотную к школе. В помещении бывшей старой школы будет расположен административный блок — кабинет директора, завуча, учительская и кладовка для хранения инструментов, и оборудования. Здание бывшего магазина послужит учебным блоком.

«На настоящий момент на базе музыкальной школы числятся 221 ученик. В связи с расширением и наличием свободных кабинетов, в учебном блоке появятся новые направления — художественный класс, класс рисунка и подготовительное отделение. Одно из главных достоинств обновленной школы — наличие концертного зала», — добавляется в сообщении.

В процессе ремонта были заменены и модернизированы: канализация, водопровод, тепловой узел и подводка горячей воды. Ремонтные работы в школе почти завершены, осталось доделать отделку двух кабинетов. Открытие школы запланировано на 1 сентября, после того как будут закуплены и установлены техническое оборудование и мебель. В качестве еще одного подарка школе на средства местного бюджета было приобретено 3 пианино и рояль.

«Мы очень долго и трудно шли к расширению и ремонту. Огромное спасибо за помощь и содействие в этих вопросах руководителю администрации городского округа Истра Андрею Дунаеву , начальнику управления по культуре, спорту и туризму Елене Бузлаевой и начальнику ТУ Новопетровское Сухининой Светлане. В новых условиях работать и заниматься одно удовольствие, это отмечают и преподаватели, и дети. Наша мечта наконец-то осуществилась, мы очень счастливы»», — сказала Мосалева.

По словам Дунаева, в жизни детской музыкальной школы начался новый этап. Просторные и светлые классы, актовый зал, современное оборудование и новые музыкальные инструменты, — все это позволит детям с особым комфортом развивать и закреплять свои таланты.