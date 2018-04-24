Студентов обучат финансовой грамотности через мобильное приложение

В апробации материалов принимают участие студенты и более 600 преподавателей 96 вузов, которые расположены в регионах-участниках госпрограммы повышения финграмотности ( Татарстан , Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Архангельская, Саратовская, Калининградская, Томская, Волгоградская, а также Свердловская области). Кроме того, в апробации примут участие и студенты неэкономических факультетов МГУ в рамках межфакультетского курса «Разумное финансовое поведение».

Подготовленные ФСМЦ материалы представляют собой сборник для преподавателей, доступный после идентификации на сайте и в мобильном приложении, а также учебник для студента, который можно скачать в открытом доступе. В них есть тесты, открытые вопросы, задачи и темы эссе.

Разработчики отказались от печатной версии учебников не только из-за экономии, но и ввиду того, что быстро меняющиеся условия на рынках финансовых услуг требуют столь же оперативно вносить изменения в дидактические материалы. Кроме того, электронный формат позволяет сразу переходить по ссылкам на сайты со статистическими материалами, законами и другой информацией, не прерывая процесс обучения, говорится в информационном бюллетене портала вашифинансы.рф.

Разрыв между уровнем развития технологий и финансовой грамотностью потребителя растет

Учебные материалы ФСМЦ призваны заложить фундамент разумного финансового поведения, которое базируется на четырех столпах: умение сберегать, понимать сущность кредитного продукта, знать, как безопасно пользоваться платежными инструментами (банковские карты, электронные кошельки и прочее), а также быть в теме страхования. В каждую из этих областей проникают новые финансовые технологии, углубляя цифровизацию в сфере услуг. В связи с этим разрыв между уровнем развития технологий и финансовой грамотностью потребителя растет, говорит заведующий лабораторией финграмотности экономического факультета МГУ Ростислав Кокорев

"Мы не претендуем на то, что можем обучить человека абсолютно всем знаниям нашими скромными силами, но мы, как можем, пытаемся заложить системный взгляд на мир, в том числе на личные финансы, а уже дальше человеку самому предстоит как-то выживать в этом прекрасном и яростном мире и бороться за свои права и финансовое счастье", — говорит Ростислав Кокорев.

Основная проблема — где найти время в учебных программах на обучение финансовой грамоте. Как оказалось, этот вопрос актуален не только для школ, но и для вузов. Большая редкость, если удается создать в каком-то институте отдельный спецкурс по финансовой грамотности, пусть даже и короткий. Задача ФМСЦ состоит еще и в том, чтобы научить преподавателей, как вмонтировать соответствующие блоки в стандартные экономические дисциплины, переформатируя их под большую практическую заточенность на жизнь, пояснил эксперт. Смысл в том, чтобы студенты изучали не абстрактные кривые спроса и предложения, а вписанные в них реалии.