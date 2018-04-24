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Одаренные дети из Щукина стали победителями творческого фестиваля
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Одаренные дети из Щукина стали победителями творческого фестиваля 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
По итогам творческого фестиваля-конкурса детского (юношеского) творчества «1+1» ученики корпуса «Школа-интернат для глухих и слабослышащих» Курчатовской школы в Щукине завоевали несколько наград.
Как пояснили в учебном заведении, дети удостоились званий дипломантов в номинации «Концертная программа, а также стали лауреатами 1-й степени в номинации „Видеотрейлер концертной программы“ и лауреатами 2-й степени в номинации „Афиша концертной программы“.
Победители и призеры награждены грамотами и дипломами. (ск)
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