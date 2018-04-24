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Около тысячи человек посетили День открытых дверей в РГСУ
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Около тысячи человек посетили День открытых дверей в РГСУ 

Управа района Сокольники 2 часа назад
На минувших выходных РГСУ провел для будущих студентов День открытых дверей. Свои двери для абитуриентов также распахнули юридический и экономический факультеты вуза, а также ВШМ им. Шнитке, расположенные в Сокольниках на Стромынке.
Как сообщили представители университета, это был один самых массовых дней открытых дверей, участие в котором приняли 950 человек. В подготовке мероприятия и его проведении были задействованы тридцать волонтеров.
Этот день действительно стал особенным как для самого университета, так и для абитуриентов. Впервые в стенах вуза был проведен мастер-класс с использованием технологий виртуальной дополнительной реальности. Гости разрабатывали и собирали двигатель в 3D-пространстве. Все были в восторге от процесса.
Также отличительной особенностью этого Дня открытых дверей стали мастер-классы, который провел учебный центр MAXIMUM. Выпускники получили ответы на вопросы, касающиеся предстоящего испытания.
Добавим, всего в рамках мероприятия прошло более двадцати мастер-классов общей продолжительностью двадцать семь часов.
Фото: предоставлено РГСУ.
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