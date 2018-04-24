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«Школа Ломоносова» проведет экскурсию по своим корпусам для будущих школьников и их родителей
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«Школа Ломоносова» проведет экскурсию по своим корпусам для будущих школьников и их родителей 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Для тех, кто желает получить образование в школе №1530 «Школа Ломоносова», в пятницу на текущей неделе пройдет важное мероприятие — День открытых дверей.
Так, руководство школы приглашает всех желающих 27 апреля посетить корпуса школы. День открытых дверей пройдет в зданиях образовательного комплекса по адресам: ул. Гастелло, 3; ул. 2-я Сокольническая, 3; ул. Стромынка, 17 и ул. Егерская, 4.
В рамках мероприятия для гостей проведут экскурсии по школьным зданиям, а также организуют встречи с администрацией учреждения и учителями. У родителей будет возможность задать интересующие их вопросы и получить консультации по вопросам поступления в «Школу Ломоносова», обучения и дополнительного образования в школе.
День открытых дверей пройдет 27 апреля. Начало в 18 часов.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1530 „Школа Ломоносова“.
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