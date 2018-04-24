«Школа Ломоносова» проведет экскурсию по своим корпусам для будущих школьников и их родителей

Для тех, кто желает получить образование в школе №1530 «Школа Ломоносова», в пятницу на текущей неделе пройдет важное мероприятие — День открытых дверей.

Так, руководство школы приглашает всех желающих 27 апреля посетить корпуса школы. День открытых дверей пройдет в зданиях образовательного комплекса по адресам: ул. Гастелло, 3; ул. 2-я Сокольническая, 3; ул. Стромынка, 17 и ул. Егерская, 4.

В рамках мероприятия для гостей проведут экскурсии по школьным зданиям, а также организуют встречи с администрацией учреждения и учителями. У родителей будет возможность задать интересующие их вопросы и получить консультации по вопросам поступления в «Школу Ломоносова», обучения и дополнительного образования в школе.

День открытых дверей пройдет 27 апреля. Начало в 18 часов.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1530 „Школа Ломоносова“.