День открытых дверей провели в вузе на Прянишникова

В субботу, 21 апреля, в Высшей школе печати и медиаиндустрии провели очередной день открытых дверей. Абитуриенты и их родители пообщались с руководством и преподавателями вуза, членами приемной комиссии. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— На презентации участникам рассказали об университете, учебной и внеучебной жизни студентов, практике, правилах приема, особенностях поступления, бюджетных и платных местах. Образовательные программы и проекты представили руководители соответствующих направлений, — пояснил представитель администрации.

Добавим, что в мае абитуриентов ждет еще одно подобное мероприятие.

Напомним, адрес Высшей школы печати и медиаиндустрии: ул. Прянишникова, 2а. (мю)