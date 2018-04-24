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День открытых дверей провели в вузе на Прянишникова
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День открытых дверей провели в вузе на Прянишникова 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В субботу, 21 апреля, в Высшей школе печати и медиаиндустрии провели очередной день открытых дверей. Абитуриенты и их родители пообщались с руководством и преподавателями вуза, членами приемной комиссии. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— На презентации участникам рассказали об университете, учебной и внеучебной жизни студентов, практике, правилах приема, особенностях поступления, бюджетных и платных местах. Образовательные программы и проекты представили руководители соответствующих направлений, — пояснил представитель администрации.
Добавим, что в мае абитуриентов ждет еще одно подобное мероприятие.
Напомним, адрес Высшей школы печати и медиаиндустрии: ул. Прянишникова, 2а. (мю)
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