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Преображенские школьники участвуют в спортивном фестивале
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Преображенские школьники участвуют в спортивном фестивале 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Межрайонные фестивали ГТО стартовали в ВАО. Юные спортсмены начали сдавать нормативы Всероссийского спорткомплекса.
Это спортивный праздник проводится каждый год, в том числе в двух школах Преображенки. В школе №1080 «Экополис» фестиваль уже завершился. Сейчас гостей примет школа №1505 «Преображенская». Завтра юные спортсмены будут проходить тестирование в соответствии с возрастными спортивными нормативами. В фестивале участвуют ребята от 6 до 18 лет. Все они получили медицинский допуск, у каждого есть уникальный идентификационный номер. Сдача норм ГТО — дело серьезное. Судьи оценивают личные достижения ребят. Свои результаты школьники смогут узнать в личном кабинете.
Организатором фестиваля стал Центр патриотического воспитания и школьного спорта столичного департамента образования. Уже проведен 71 межрайонный фестиваль.
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