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«Задачей должно быть не снижение зарплаты московских учителей до среднероссийской, а повышение среднероссийской — до столичной»
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«Задачей должно быть не снижение зарплаты московских учителей до среднероссийской, а повышение среднероссийской — до столичной» 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
«Безусловно, высокий престиж профессии — это необходимая вещь, к которой нужно стремиться. Безусловно, падение доходов и соцстатуса учителей было в 90-е по всей стране и было абсолютно идентично по всей стране: тогда было очень плохо и очень бедно. С 2000-х годов ситуация с зарплатой учителей начала улучшаться. Опять же — по всей России стало лучше. Но в дальнейшем усиливалось неравенство в оплате труда учителей, причем это неравенство усиливалось не только по региональному признаку, но и в других аспектах: в разных школах и даже в одной школе разные учителя получают разные деньги.
С одной стороны — дифференциация, конечно, момент позитивный, потому что более профессиональный учитель должен получать больше. Коэффициент, который учитывает разницу между доходами 10 самых богатых и 10 самых бедных россиян, — колоссален, и он сильно превышает общеевропейские и мировые параметры. Это такая общая ситуация, которая касается не только педагогов.
Повышение зарплат учителей связано с выполнением так называемых майских указов президента, согласно которым зарплата должна соответствовать коэффициентам, из которых высчитывается средняя зарплата педагогов — это среднерегиональная заработная плата. В Москве она сильно больше, чем в большинстве других регионов, и поэтому, в том числе, московские учителя получают больше педагогов из других регионов. Я бы сказал, что задачей должно быть не снижение зарплаты московских учителей до среднероссийской, а повышение среднероссийской, но это крайне сложно: зарплата в общеобразовательных учреждениях — это не федеральный, а региональный мандат. Все выплаты учителям происходят из региональных бюджетов. Если мы посмотрим на разницу бюджета Москвы и регионов — это колоссальная разница. Исходя из этого, Москва имеет такие возможности, а у регионов возможности крайне малы. Во многом это не причина, а следствие нашей общей ситуации, когда, с одной стороны, колоссальная межрегиональная дифференциация, а с другой стороны, большинство регионов живут крайне тяжело с существующими бюджетами.
Как показывают наши исследования, социальный статус педагогов все же вырос, но социально-экономическая дифференциация — это общая проблема России, и на ситуацию в школьном образовании она также влияет очень сильно».
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