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Тест на знание законов будут писать пять претендентов на пост главы нижегородского фонда капремонта
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Тест на знание законов будут писать пять претендентов на пост главы нижегородского фонда капремонта 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Комиссия по проведению открытого конкурса на замещение должности генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных Нижегородской области допустила к квалификационному экзамену пятерых кандидатов на должность, сообщили «ФедералПресс» в областном министерстве энергетики и ЖКХ.
Напомним, что заявления на участие в конкурсе подали шесть претендентов. Как сообщили в министерстве, после первого этапа в результате рассмотрения заявлений одному кандидату было отказано в допуске к квалификационному экзамену.
Квалификационный экзамен состоится 26 апреля. Для успешного прохождения тестирования на знание законодательства РФ кандидатам на должность необходимо набрать минимум 45 баллов из 50 возможных. После проведения квалификационного экзамена будет назначено итоговое заседание комиссии.
В нижегородском минЖКХ сообщили, что третьим этапом по результатам оценки заявлений кандидатов и квалификационного экзамена проводится собеседование с ними.
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