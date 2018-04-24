Из экзамена по вождению хотят убрать «площадку»

ГИБДД намерена внести изменения в экзамен по вождению, объединить две части практического экзамена — площадку и город в единый экзамен, узнал KOSTROMA.TODAY. Сейчас предлагаемые изменения обсуждаются в Минобрнауки

При этом практический экзамен в городе будет включать элементы площадки.

«К реальной жизни экзамен по площадке не готовит, если мы избавимся от нее, то ничего страшного не произойдет», — заявил он.

Во многих странах, которые считаются передовыми с точки зрения автомобильного опыта, понятия площадки нет, поскольку предполагается, что эта наработка «неких навыков, в жизни ненужных».

Изменения хотят принять в течение года.