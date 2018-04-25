В Нижнем Тагиле шестиклассник выпал из окна второго этажа школы, проводится проверка

"Прокуратура Тагилстроевского района города Нижнего Тагила проводит проверку в связи с травмированием учащегося шестого класса. По предварительной информации, на перемене ученик открыл окно, после чего сел на подоконник. В результате неосторожного движения ребенок выпал", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, мальчик находится в городской больнице, у него диагностирован перелом правой лодыжки, ушиб предплечья. «Медицинскими работниками наложен гипс на ногу. Мальчик пояснил, что его никто не толкал, а выпал из окна в результате неосторожного движения», — отмечается в сообщении.

По данным областной прокуратуры, в данном классе из-за ветрянки одного из учеников введен карантин, дети в общий коридор на перемене не выходят, педагоги приходят к ним в класс на уроки. Во время перемены учителя в классе не было.