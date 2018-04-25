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В Нижнем Тагиле шестиклассник выпал из окна второго этажа школы, проводится проверка
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В Нижнем Тагиле шестиклассник выпал из окна второго этажа школы, проводится проверка 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Учащийся шестого класса школы № 144 города Нижнего Тагила в Свердловской области выпал из окна второго этажа. Прокуратура проводит проверку по данному факту, сообщили в среду в пресс-службе областного надзорного ведомства.
"Прокуратура Тагилстроевского района города Нижнего Тагила проводит проверку в связи с травмированием учащегося шестого класса. По предварительной информации, на перемене ученик открыл окно, после чего сел на подоконник. В результате неосторожного движения ребенок выпал", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, мальчик находится в городской больнице, у него диагностирован перелом правой лодыжки, ушиб предплечья. «Медицинскими работниками наложен гипс на ногу. Мальчик пояснил, что его никто не толкал, а выпал из окна в результате неосторожного движения», — отмечается в сообщении.
По данным областной прокуратуры, в данном классе из-за ветрянки одного из учеников введен карантин, дети в общий коридор на перемене не выходят, педагоги приходят к ним в класс на уроки. Во время перемены учителя в классе не было.
Проверку по данному факту также проводит следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СК РФ по Свердловской области. Затребована документация, касающаяся обеспечения безопасности школьников во время нахождения в образовательном учреждении. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика, будет проведено медицинское освидетельствование.
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