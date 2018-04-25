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В Нижнем Тагиле шестиклассник получил перелом, выпав из окна школы
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В Нижнем Тагиле шестиклассник получил перелом, выпав из окна школы 

АиФ Урал 17 минут назад
Фото: АиФ Урал
Мальчику повезло — он отделался переломом, об этом сообщает в среду, 25 апреля, «АиФ-Урал».
Инцидент произошел накануне, 24 апреля, около полудня. Во время перемены шестиклассники школы №144 открыли окно. Один из ребят — 14-летний подросток — сел на подоконник возле открытого окна, однако не удержался и выпал со второго этажа. Мальчику повезло — он отделался переломом правой лодыжки и ушибом предплечья. Сейчас он находится в больнице, где ему наложили гипс.
«Мальчик пояснил, что его никто не толкал, а выпал из окна в результате неосторожного движения. Известно, что в данном классе из-за ветрянки одного из учеников введен карантин. Дети в общий коридор не выходили на перемене, учителя приходили к ним в класс на уроки. Во время перемены учителя в классе не было», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидентом также заинтересовались и в следственном комитете. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, опросить пострадавшего мальчика и других учеников, а также учителей и руководство школы.
«Истребуется документация, касающаяся обеспечения безопасности школьников во время нахождения в образовательном учреждении. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью мальчика, будет проведено медицинское освидетельствование. По результатам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе свердловского следственного комитета.
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