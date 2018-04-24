Школьники из Южнопортового приняли участие в отборочном этапе «Абилимпикс-2018»

Учащиеся школы № 2129 имени Петра Романова приняли участие в двух компетенциях отборочного этапа IV Московского чемпионата «Абилимпикс -2018». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Учащиеся нашей школы приняли участие в двух компетенциях: «Резьба по дереву» и «Флористика». Подготовка проводилась в отделении для детей с особыми образовательными потребностями. Результаты участия будут объявлены позже, — сообщили в администрации.

Добавим, что «Абилимпикс» — это международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профессионального мастерства для детей с инвалидностью и ОВЗ с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. (ео)