Новый набор в Школу спортивной журналистики

Школа спортивной журналистики проводит новый набор абитуриентов. В программе обучения — занятия с ведущими комментаторами и журналистами страны, практика освещения спортивных событий, в том числе в видеожанре.

В рамках учебный программы состоится и курс «Спорт-Экспресс» — «Работа современного спортивного СМИ». Главные лица нашего издания проведут лекции и мастер-классы, расскажут о своей ежедневной деятельности, проблемах, с которыми сталкиваются в практике, обозначат актуальные вызовы в профессии.

Собеседование в Школу спортивной журналистики, одним из руководителей которой является обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер , состоится 17 мая.

Дополнительная информация — на http://www.sportjurnalist.ru/