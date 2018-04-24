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Новый набор в Школу спортивной журналистики
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Новый набор в Школу спортивной журналистики 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Школа спортивной журналистики проводит новый набор абитуриентов. В программе обучения — занятия с ведущими комментаторами и журналистами страны, практика освещения спортивных событий, в том числе в видеожанре.
В рамках учебный программы состоится и курс «Спорт-Экспресс» — «Работа современного спортивного СМИ». Главные лица нашего издания проведут лекции и мастер-классы, расскажут о своей ежедневной деятельности, проблемах, с которыми сталкиваются в практике, обозначат актуальные вызовы в профессии.
Собеседование в Школу спортивной журналистики, одним из руководителей которой является обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер, состоится 17 мая.
Дополнительная информация — на http://www.sportjurnalist.ru/
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