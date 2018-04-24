Единый дизайн разработали для московских школ искусств

Московские школы искусств украсят в едином фирменном стиле.

Как рассказала заместитель главы департамента культуры города Елена Кожемякина, визуальная концепция поможет горожанам идентифицировать школы как уникальную систему творческого образования, сообщает портал мэра и правительства столицы

Новый облик школ высоко оценили в профессиональном сообществе. По словам архитектора Михаила Бейлина, большое внимание в задумке уделено созданию творческого пространства как внутри классов, так и в общих зонах.

Фирменный стиль разработали в рамках проекта «Искусство — детям». За три года предполагается благоустроить 149 школ искусств. Туда также закупят новую технику, мебель и более 14 тысяч музыкальных инструментов. В 21 здании благоустроят прилегающую территорию и проведут капитальный ремонт.

Ранее в столичных школах искусств приняли заявки от желающих присоединиться к арт-лаборатории. Ее участниками станут ученики московских творческих школ и колледжей от 12 до 18 лет.

У детей будет возможность познакомиться с основами проектной работы, менеджментом и маркетингом, а также пообщаться со звездными наставниками.