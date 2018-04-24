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На стиле: для городских школ искусств разработали единый дизайн
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На стиле: для городских школ искусств разработали единый дизайн 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 1 час назад
Фото: Информационный портал Департамента культуры города Москвы
У московских школ искусств появился единый фирменный стиль. Его презентовал на Московском культурном форуме заместитель руководителя Департамента культуры Елена Кожемякина.
«Представленная визуальная концепция позволит горожанам идентифицировать школы искусств как уникальную, яркую и не имеющую аналогов в мировом контексте систему творческого образования, вместе с тем сохраняя уникальный образ каждого учреждения», — заявила она.
Разработчики фирменного стиля нашли новый подход к эргономике классов, общих зон и всего образовательного пространства. Новый визуальный облик школ искусств получил высокую оценку профессионального сообщества. «Прекрасная командная работа дизайнеров, методологов и управленцев, в которой большое внимание уделено главному для любой школы искусств — созданию творческого пространства как внутри каждого класса, так и в общих зонах школ», — отметил архитектор Михаил Бейлин.
Разработка фирменного стиля происходила в рамках проекта «Искусство — детям», который стартовал в этом году. Благодаря этому проекту за три года отремонтируют 149 школ искусств. В 21 здании проведут капитальный ремонт и благоустроят территорию возле них. В школы также закупят более 14 тысяч музыкальных инструментов, новую технику и мебель.
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