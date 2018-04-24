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Школьники из Южнопортового приняли участие в творческой мастерской
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Школьники из Южнопортового приняли участие в творческой мастерской 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Ученики 8-х классов учебного корпуса «Дубровка» школы № 1274 имени Владимира Маяковского приняли участие в творческой мастерской, которую для них организовали учителя литературы. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Ребята, разделившись на малые группы, читали стихи поэта, пытались проникнуть в поэтический мир Маяковского, а потом отразить свое видение этого мира в коллажах, — сообщили в администрации.
Напомним, что учебный корпус «Дубровка» расположен по адресу 1-я Дубровская улица, дом 16. (ео)
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