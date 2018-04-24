Школьники из Южнопортового приняли участие в творческой мастерской

Ученики 8-х классов учебного корпуса «Дубровка» школы № 1274 имени Владимира Маяковского приняли участие в творческой мастерской, которую для них организовали учителя литературы. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Ребята, разделившись на малые группы, читали стихи поэта, пытались проникнуть в поэтический мир Маяковского, а потом отразить свое видение этого мира в коллажах, — сообщили в администрации.

Напомним, что учебный корпус «Дубровка» расположен по адресу 1-я Дубровская улица, дом 16. (ео)