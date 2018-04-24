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Детскую литературную викторину провели на Михалковской
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Детскую литературную викторину провели на Михалковской 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Школа №1576 на Михалковской для самых маленьких провела викторину по рассказам Николая Носова. Ребята тщательно подготовились к конкурсу, заранее прочитав произведения.
— Ответить на вопросы викторины детям не составило труда. Также мы познакомили юных книголюбов с произведениями Григория Остера, который написал «Вредные советы», — уточнил представитель школы.
Напомним, в апреле в школе прошла выставка «Лучшая весенняя открытка», в которой также активное участие приняли ребята из начальных классов. (ео)
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