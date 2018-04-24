Детскую литературную викторину провели на Михалковской

Школа №1576 на Михалковской для самых маленьких провела викторину по рассказам Николая Носова . Ребята тщательно подготовились к конкурсу, заранее прочитав произведения.

— Ответить на вопросы викторины детям не составило труда. Также мы познакомили юных книголюбов с произведениями Григория Остера , который написал «Вредные советы», — уточнил представитель школы.

Напомним, в апреле в школе прошла выставка «Лучшая весенняя открытка», в которой также активное участие приняли ребята из начальных классов. (ео)