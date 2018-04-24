Управленцы из восьми регионов ПФО завершили обучение по Президентской программе в Нижнем Новгороде

Управленцы из восьми регионов ПФО завершили обучение по Президентской программе в Нижнем Новгороде58 руководителей медицинских и образовательных организаций Приволжского федерального округа завершили обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров в социальной сфере на базе Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС

Республики Мордовия, Республики Марий Эл, Участники из Нижегородской и Кировской областей, Республики Татарстан , Удмуртской Республики, Пермского края Чувашской Республики познакомились с современными стратегиями развития учреждений и механизмами их финансирования и совершенствовали свои профессиональные и управленческие компетенции. Одной из активных форм обучения стали выездные занятия на базе поликлиник, школ и учреждений профессионального образования Нижнего Новгорода и Кстовского района, в рамках которых руководители организаций из разных регионов смогли обменяться опытом и изучить лучшие практики. «В настоящее время повышаются требования к профессиональным компетенциям руководителей учреждений социальной сферы. Один из ключевых трендов — это развитие и внедрение в управленческую практику проектного подхода, который сегодня можно назвать действенным инструментом для достижения стратегических целей. Именно проектному

менеджменту было уделено особенное внимание слушателей Президентской программы», — отметила декан факультета «Высшая школа государственного управления» Анна Руденко. В ходе обучения участники получили уникальную возможность под руководством модераторов разработать проекты развития своих учреждений и презентовать ведущим экспертам в сферах образования и здравоохранения региона. Так, в рамках программы «Управление в сфере образования» слушатели представили проекты, направленные на повышение доступности дополнительного образования в сельских школах, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Среди тем работ также создание в образовательной организации условий для адаптации детей мигрантов, сетевое взаимодействие колледжей и техникумов по вопросам подготовки востребованных специалистов на рынке труда. По программе «Управление в сфере здравоохранения» большинство проектов было посвящено вопросам совершенствования системы оказания медицинской помощи. В частности, экспертам были представлены инициативы по развитию доступности ультразвуковых методов исследования и совершенствованию механизмов выявления злокачественных новообразований

на ранних стадиях. Слушателям, успешно освоившим образовательную программу, выдано удостоверение о повышении квалификации. Справка:

«Президентская программа подготовки управленческих кадров в социальной сфере реализуется в Нижегородском институте управления с 2011 года. За это время ее участниками стали свыше 1500 руководителей учреждений образования, здравоохранения и культуры Приволжского федерального округа.»