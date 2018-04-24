Ещё
Управленцы из восьми регионов ПФО завершили обучение по Президентской программе в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Управленцы из восьми регионов ПФО завершили обучение по Президентской программе в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Управленцы из восьми регионов ПФО завершили обучение по Президентской программе в Нижнем Новгороде58 руководителей медицинских и образовательных организаций Приволжского федерального округа завершили обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров в социальной сфере на базе Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС.
Участники из Нижегородской и Кировской областей, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Пермского края, Республики Мордовия, Республики Марий Эл, Чувашской Республики познакомились с современными стратегиями развития учреждений и механизмами их финансирования и совершенствовали свои профессиональные и управленческие компетенции. Одной из активных форм обучения стали выездные занятия на базе поликлиник, школ и учреждений профессионального образования Нижнего Новгорода и Кстовского района, в рамках которых руководители организаций из разных регионов смогли обменяться опытом и изучить лучшие практики. «В настоящее время повышаются требования к профессиональным компетенциям руководителей учреждений социальной сферы. Один из ключевых трендов — это развитие и внедрение в управленческую практику проектного подхода, который сегодня можно назвать действенным инструментом для достижения стратегических целей. Именно проектному
менеджменту было уделено особенное внимание слушателей Президентской программы», — отметила декан факультета «Высшая школа государственного управления» Анна Руденко. В ходе обучения участники получили уникальную возможность под руководством модераторов разработать проекты развития своих учреждений и презентовать ведущим экспертам в сферах образования и здравоохранения региона. Так, в рамках программы «Управление в сфере образования» слушатели представили проекты, направленные на  повышение доступности дополнительного образования в сельских школах, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Среди тем работ также создание в образовательной организации условий для адаптации детей мигрантов, сетевое взаимодействие колледжей и техникумов по вопросам подготовки востребованных специалистов на рынке труда. По программе «Управление в сфере здравоохранения» большинство проектов было посвящено вопросам совершенствования системы оказания медицинской помощи. В частности, экспертам были представлены инициативы по развитию доступности ультразвуковых методов исследования и совершенствованию механизмов выявления злокачественных новообразований
на ранних стадиях. Слушателям, успешно освоившим образовательную программу, выдано удостоверение о повышении квалификации. Справка:
«Президентская программа подготовки управленческих кадров в социальной сфере реализуется в Нижегородском институте управления с 2011 года. За это время ее участниками стали свыше 1500 руководителей учреждений образования, здравоохранения и культуры Приволжского федерального округа.»
Нижегородская правда: последние новости
Физрук стал лучшим учителем в Нижегородской области Более 500 нарушений по организации охраны здоровья детей выявила региональная прокуратура Выксунский металлургический завод провел образовательный форум «Траектория карьеры»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию152
Греф анонсировал «грандиозные изменения»187
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву39
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ89
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ133
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение