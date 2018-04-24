Комиссия проверяет действия работников лицея, где ученик выпал из окна

Глава города отметила, что какой бы ни была сложной ситуация образовательное учреждение ответственно за все происходящее.

Комиссия Управления образования администрации Петрозаводска правоохранительные органы проводят свою проверку по инциденту в лицее МОУ «Лицей №13». Напомним, случай произошел 16 апреля. На одном из уроков 17-летний ученик стал открывать окно, но не удержался и упал с третьего этажа.

На данные момент ведется проверка педагогического коллектива и руководства школы. Итоги станут известны к концу недели. По словам главы города, даже если власти не смогут сообщить точные причины происшествия и назвать все обстоятельства касательно старшеклассника (чтобы не нарушить закон персональных данных), то действия персонала будут подвергнуты публичной оценке.

Какая бы ни была сложная ситуация с ребенком, все равно образовательное учреждение ответственно за все происходящее,

— добавила она.