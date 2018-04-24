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Комиссия проверяет действия работников лицея, где ученик выпал из окна
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Комиссия проверяет действия работников лицея, где ученик выпал из окна 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Глава города отметила, что какой бы ни была сложной ситуация образовательное учреждение ответственно за все происходящее.
Комиссия Управления образования администрации Петрозаводска и правоохранительные органы проводят свою проверку по инциденту в лицее МОУ «Лицей №13». Напомним, случай произошел 16 апреля. На одном из уроков 17-летний ученик стал открывать окно, но не удержался и упал с третьего этажа.
На данные момент ведется проверка педагогического коллектива и руководства школы. Итоги станут известны к концу недели. По словам главы города, даже если власти не смогут сообщить точные причины происшествия и назвать все обстоятельства касательно старшеклассника (чтобы не нарушить закон персональных данных), то действия персонала будут подвергнуты публичной оценке.
Какая бы ни была сложная ситуация с ребенком, все равно образовательное учреждение ответственно за все происходящее,
— добавила она.
По материалам: ptzgovorit.ru
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