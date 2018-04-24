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Дети из Бабушкинского побывали на заводе газированных напитков
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Дети из Бабушкинского побывали на заводе газированных напитков 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Обучающиеся 8 «Б» и 8 «В» классов школы № 1095 в рамках проекта Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы «Заводы — детям» посетили завод «Coca-Cola». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«Ребята узнали историю создания знаменитого напитка, увидели весь процесс превращения концентратов в Coca-Cola, поучаствовали в увлекательной викторине и продегустировали один из старейших газированных напитков», — говорится в сообщении.
По словам педагогов, экскурсия была очень интересной. Учителя и школьники надеются на дальнейшее знакомство с ведущими промышленными предприятиями Москвы. (ео)
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