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Школьники помогли очистить Преображенку
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Школьники помогли очистить Преображенку 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Жители нашего района в минувшую субботу дружно вышли на субботник.
Участники традиционного благоустройства назвали субботник «весенним обновлением». Работы велись во всех школах Преображенки — причем и взрослые, и школьники работали в удовольствие, с огоньком и без принуждения. Вместе с детьми работали взрослые — педагоги и даже некоторые родители. Взрослые задавали тон — все же у многих есть солидный опыт участия в такого рода мероприятиях.
Уборка коснулась всех структурных подразделений школы №1080 «Экополис». Участники убирали на улице и отмывали саму школы. Все дружно справились с намеченными работами, а потом смогли полюбоваться результатами труда. Каждый класс внес вклад в субботник. Совсем скоро на деревьях распустятся первые листочки — и ребята смогут насладиться плодами своего труда.
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