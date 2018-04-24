Школьники помогли очистить Преображенку

Жители нашего района в минувшую субботу дружно вышли на субботник.

Участники традиционного благоустройства назвали субботник «весенним обновлением». Работы велись во всех школах Преображенки — причем и взрослые, и школьники работали в удовольствие, с огоньком и без принуждения. Вместе с детьми работали взрослые — педагоги и даже некоторые родители. Взрослые задавали тон — все же у многих есть солидный опыт участия в такого рода мероприятиях.

Уборка коснулась всех структурных подразделений школы №1080 «Экополис». Участники убирали на улице и отмывали саму школы. Все дружно справились с намеченными работами, а потом смогли полюбоваться результатами труда. Каждый класс внес вклад в субботник. Совсем скоро на деревьях распустятся первые листочки — и ребята смогут насладиться плодами своего труда.