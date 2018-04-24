Во Владикавказе пройдет чемпионат СКФО по робототехнике пройдет 

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 апреля. /ТАСС/. Открытое первенство Северо-Кавказского федерального округа по робототехнике пройдет в среду во Владикавказе. Об этом сообщили в минобрнауки республики.
"Первенство пройдет 25 апреля, в нем примут участие команды Северной Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края. В этом году к ним присоединятся Дагестан и Адыгея", — говорится в сообщении.
Чемпионат будет проходить по шести видам состязаний в двух возрастных категориях — младшей (7-11 лет) и старшей (12-17 лет). Его главная цель — развитие и популяризация робототехники как перспективной технологии будущего, необходимой для решения задач национальной безопасности в области науки, технологий и образования.
Организаторами является министерство образования и науки Северной Осетии при участии Северо-Кавказского горно-металлургического института и республиканского центра детского технического творчества.