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Во Владикавказе пройдет чемпионат СКФО по робототехнике пройдет
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Во Владикавказе пройдет чемпионат СКФО по робототехнике пройдет 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 24 апреля. /ТАСС/. Открытое первенство Северо-Кавказского федерального округа по робототехнике пройдет в среду во Владикавказе. Об этом сообщили в минобрнауки республики.
"Первенство пройдет 25 апреля, в нем примут участие команды Северной Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края. В этом году к ним присоединятся Дагестан и Адыгея", — говорится в сообщении.
Чемпионат будет проходить по шести видам состязаний в двух возрастных категориях — младшей (7-11 лет) и старшей (12-17 лет). Его главная цель — развитие и популяризация робототехники как перспективной технологии будущего, необходимой для решения задач национальной безопасности в области науки, технологий и образования.
Организаторами является министерство образования и науки Северной Осетии при участии Северо-Кавказского горно-металлургического института и республиканского центра детского технического творчества.
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