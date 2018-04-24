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Об истории развития отечественной космонавтики рассказали школьникам из Войковского
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Об истории развития отечественной космонавтики рассказали школьникам из Войковского 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Занятие, посвященное истории развития отечественной космонавтики, прошло в школе №717 района Войковский. Юным участникам рассказали о вкладе страны в развитие космических технологий.
— Чем же важна эта тема? В первую очередь тем, что мы первыми преодолели притяжение, вышли в открытый космос, создали орбитальные станции. Слаженная работа конструкторов, военных и советского народа позволила стране на долгие годы занять первое место в области космических технологий, — поделился представитель школы. — Все эти факты заинтересовали ребят.
В предыдущие годы в школе проводились аналогичные мероприятия, посвященные космической теме. Ребята делали доклады, участвовали в викторинах, прослушивали тематические лекции. (ео)
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