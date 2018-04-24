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Школьники из Сокола продемонстрировали познания в филологии и математике
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Школьники из Сокола продемонстрировали познания в филологии и математике 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Ученики 7-8 классов школы №1252 имени Сервантеса приняли участие в Командном олимпиадном турнире студенческой «Ассоциации победителей олимпиад». Турнир охватывает разные направления: филологию, математику, естественные и гуманитарные науки.
— Задания были рассчитаны на учеников 9-10 классов, но 12 отважных рыцарей под гордым именем «Сервантинос» не испугались сложных вопросов и достойно защитили честь школы, — сообщил сотрудник образовательного учреждения.
Как уточнил представитель школы, ребятам помогло умение работать в команде и в нужный момент брать на себя ответственность. (ео)
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