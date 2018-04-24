Школьники из Сокола продемонстрировали познания в филологии и математике

Ученики 7-8 классов школы №1252 имени Сервантеса приняли участие в Командном олимпиадном турнире студенческой «Ассоциации победителей олимпиад». Турнир охватывает разные направления: филологию, математику, естественные и гуманитарные науки.

— Задания были рассчитаны на учеников 9-10 классов, но 12 отважных рыцарей под гордым именем «Сервантинос» не испугались сложных вопросов и достойно защитили честь школы, — сообщил сотрудник образовательного учреждения.

Как уточнил представитель школы, ребятам помогло умение работать в команде и в нужный момент брать на себя ответственность. (ео)