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Учебная эвакуация прошла в дубненской гимназии
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Учебная эвакуация прошла в дубненской гимназии 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Самая многочисленная дубненская школа — гимназия №11 — первой в наукограде провела учебную эвакуацию в рамках Единого областного дня пожарных тренировок.
800 человек покинули здание за 6 минут, среди них — педагоги, ученики, а также весь состав коррекционной школы, которая занимает одно крыло гимназии. Немного больше времени требуется на эвакуацию в холодное время года. Во время таких тренировок дети одеваются, чтобы не заболеть.
Когда мы отрабатываем в теплое время суток, мы ни через какие гардеробы не идем. Понятно, что и в экстремальной ситуации мы через них не пойдем. Но с другой стороны, мы должны попробовать и этот ход, чтобы дети могли без паники одеться и выйти, это непростой путь. Но мы пока его тоже со счетов не снимаем
— Анна Лихачева, директор гимназии № 11.
Тренировки пройдут в школах, детсадах, поликлиниках, домах культуры и торговых центрах по всему Подмосковью. Спасатели отмечают, что в детских учреждениях учебная эвакуация хорошо отработана, ведь она проходит периодически. А вот торговым и развлекательным центрам над этим вопросом нужно работать.
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