Учебная эвакуация прошла в дубненской гимназии

Самая многочисленная дубненская школа — гимназия №11 — первой в наукограде провела учебную эвакуацию в рамках Единого областного дня пожарных тренировок.

800 человек покинули здание за 6 минут, среди них — педагоги, ученики, а также весь состав коррекционной школы, которая занимает одно крыло гимназии. Немного больше времени требуется на эвакуацию в холодное время года. Во время таких тренировок дети одеваются, чтобы не заболеть.

Когда мы отрабатываем в теплое время суток, мы ни через какие гардеробы не идем. Понятно, что и в экстремальной ситуации мы через них не пойдем. Но с другой стороны, мы должны попробовать и этот ход, чтобы дети могли без паники одеться и выйти, это непростой путь. Но мы пока его тоже со счетов не снимаем

— Анна Лихачева, директор гимназии № 11.