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Первоклассник из Алтуфьева принял участие в городском конкурсе проектов «Через тернии к звездам»
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Первоклассник из Алтуфьева принял участие в городском конкурсе проектов «Через тернии к звездам» 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Ученик первого класса школы №1370 Алтуфьевского района Антон К. принял участие в VII Московском открытом городском конкурсе проектных, исследовательских и реферативных работ по астрономии, ракетной технике и космонавтике «Через тернии к звездам».
«Антон принял участие в конкурсе с защитой своего проекта «О скафандре!» и смог познакомиться с почетными гостями конкурса: первым вице-президентом Федерации космонавтики России, заслуженным испытателем космической техники, ветераном космонавтики России Виктором Кузнецовым и ветераном космонавтики, инженером аэрокосмических систем, автором книги для школьников и студентов об авиационной, ракетной и космической технике Виктором Сидоренко», — уточняется на сайте школы.
Напомним, школа №1370 находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (вт)
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