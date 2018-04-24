Первоклассник из Алтуфьева принял участие в городском конкурсе проектов «Через тернии к звездам»

Ученик первого класса школы №1370 Алтуфьевского района Антон К. принял участие в VII Московском открытом городском конкурсе проектных, исследовательских и реферативных работ по астрономии, ракетной технике и космонавтике «Через тернии к звездам». «Антон принял участие в конкурсе с защитой своего проекта «О скафандре!» и смог познакомиться с почетными гостями конкурса: первым вице-президентом Федерации космонавтики России , заслуженным испытателем космической техники, ветераном космонавтики России Виктором Кузнецовым и ветераном космонавтики, инженером аэрокосмических систем, автором книги для школьников и студентов об авиационной, ракетной и космической технике Виктором Сидоренко», — уточняется на сайте школы. Напомним, школа №1370 находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (вт)