Итоги всероссийских проверочных работ для 11-ников подвели на Вологодчине

98,4% школьников Вологодчины, написавших всероссийскую проверочную работу по иностранным языкам, справились с заданием. Ребята показали знания по английскому и немецкому языкам.

Всего ВПР по английскому языку сдали 755 человек: более 600 школьников и 146 студентов ссузов. 743 из них успешно справились с работой. Максимальный балл получили 67 человек. Немецкий язык выбрали 75 человек: 66 школьников и 9 студентов ссузов.

Как сообщает пресс-служба областного департамента образования, с работой справились 88% участников, максимальный балл набрал лишь один человек.

Всероссийскую проверочную работу по истории сдали порядка 900 человек: 786 школьников и 163 студента колледжей и техникумов. Большинство участников успешно выполнили работу, 255 человек получили максимальный балл. Как показала практика, лучше всего ребята умеют работать с иллюстративным материалом, анализировать историческую информацию, искать историческую информацию, различать факты и мнения, исторические описания в источниках разного типа. А вот исторических деятелей и термины назвали далеко не все. Также трудности вызвала задача систематизировать информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса.

В ВПР по географии поучаствовали почти полторы тысячи человек: большинство из них — старшеклассники, а также 29 студентов Вологодского колледжа связи и информационных технологий. 98,8% участников справились с тестом, 12 человек набрали максимальный балл.

Знания по химии проверили 854 человека: 740 школьников и 114 студентов. 809 участников успешно выполнили задания, 9 человек получили самую высокую оценку. Лучше всего школьники умеют характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева, знают общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений, строение и химические свойства изученных органических соединений. Самыми сложными оказались задания по определению валентности и степени окисления элементов, типов химической связи.

ВПР по физике сдавали свыше 789 человек: 681 школьник и 100 студентов. Более 97% успешно прошли тестирование. Максимальный балл набрали лишь два человека. 899 человек проверили свои знания по биологии. Из них 862 участника справились с заданиями, а двое получили высший балл.