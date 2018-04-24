Московские школьники на Северном полюсе пожаловались на нехватку фруктов и энциклопедии про червей

Экспедиции столичных школьников на Северном полюсе не хватает фруктов и энциклопедии про червей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил в ходе телефонной конференции один из участников экспедиции.

«Нам не хватает энциклопедии по червям и фруктов. А в целом у нас все хорошо и отличное руководство», — рассказал сказал собеседник агентства.

Руководитель экспедиции Матвей Шпаро пояснил, что принимающая участие в экспедиции ученица 11 класса одновременно готовится к ЕГЭ и в рамках подготовки ей нужны справочные материалы по червям.

«Дело в том, что Женя, которая с нами в экспедиции, единственная из всех участников учиться в 11 классе и постоянно готовится к ЕГЭ по биологии. Один из вопросов, на которые никто здесь ей не может ответить: «Сколько сердец у червя?» Поэтому нам здесь нужна энциклопедия. А вообще, у всех здесь есть свои талисманы и побрякушки, которые позволяют почувствовать себя ближе к дому», — добавил М. Шпаро.

В рамках 10-й Большой арктической экспедиции московские школьники отправились на Северный полюс с ледовой базы «Барнео». Семь школьников и двое взрослых руководителей экспедиции должны пройти 100 км примерно за 10 дней.