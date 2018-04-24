В школах и детских садах Одинцовского района прошла учебная эвакуация

Единый день пожарных тренировок впервые прошел в Московской области . В акции принял участие и Одинцовский район. Школьники, воспитанники детских садов должны были меньше чем за пять минуть покинуть здание. За учебной эвакуацией наблюдали в единой дежурно-диспетчерская службе.

В школе № 12 обыкновенный учебный день, школьники сидят на уроках, но срабатывает сигнализация. Ученики оставляют вещи на партах и готовятся покинуть школу вместе со своим преподавателем. Так начинается единый день пожарных тренировок в Одинцове.

Без паники и давки ребята выстраиваются в колонны и направляются к выходам эвакуации. Таких в школе три и открывают их охранники. Согласно легенде, в учебном заведении произошло возгорание, поэтому на школьниках защитные маски.

Каждый знает план действий, как вести себя при пожаре или если

что-то случится в школе. Маска для защиты органов дыхания нам нужна, чтобы не пострадать при пожаре и дыме

— Оксана Шилкина, ученица.

Во время эвакуации очень важны действия учителя — закрыть окна и двери, вывести своих учеников в безопасное место, обязательно посчитать их количество и не дать панике взять верх. Такие тренировки в школе № 12 проходят каждый месяц.

Чтобы дети знали, понимали и не боялись, чтобы не было паники, мы каждый месяц проводим работу. Обучающиеся все в курсе, все знают — куда, как и почему это делается и насколько это важно

Как проходит эвакуация фиксирует система «Безопасный регион». Семь диспетчеров системы «112» наблюдают через тысячи камер, есть ли нарушения во время тренировки и как ведут себя ответственные за жизни людей. Камеры установлены и на территории школы № 12. Специалисты отметили, действия учителей и школьников отработаны четко.

Поступает сигнал, дети спускаются под руководством каждого учителя, находясь в классе, если это идет урок, спускаются вниз, выстраиваются на отведенной специально площадке недалеко от школы, где осуществляется проверка наличия детей

Алексей Поляков , начальник Управления образования администрации Одинцовского района.

В школе № 12 учится 1119 детей, всех нужно эвакуировать почти за пять минут. Учебные тревоги здесь устраивают каждый месяц, поэтому и дети, и учителя выходят из школы быстро. В этот раз все покинули здание за три минуты.

Видна слаженность, видно, что персонал школ работает в этом направлении. Необходимо тренировать эти навыки, доводить до всех учащихся, до всех жителей, чтобы они знали и понимали, как действовать в случае возникновения пожара

— Андрей Пряхин, начальник Одинцовского

пожарно-спасательного

гарнизона.

Плановая тренировочная эвакуация прошла еще в 50 школах Одинцовского района, 70 детских садах и двух коррекционных учреждениях.