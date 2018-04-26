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Антитеррористическую тренировку провели в школе Одинцовского района
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Антитеррористическую тренировку провели в школе Одинцовского района 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Более 100 человек приняли участие в учебной антитеррористической тренировке, которая прошла в школе поселка Заречье Одинцовского района. В ходе тренировки было отработано взаимодействие всех силовых структур при угрозе террористического акта. Участие в мероприятии приняли сотрудники системы образования, специальные службы реагирования, полицейские, МЧС, скорая помощь, а также учителя и школьники.
Антитеррористическую тренировку разделили на две части: теоретическую и практическую. На конференции обсудили работу
дежурно-диспетчерской
службы, порядок действий сотрудников внутренних дел во время теракта, а также ликвидацию последствий в случае происшествия.
Организовали такую масштабную тренировку Министерство образования Московской области при поддержке Главного управления региональной безопасности
— Андрей Ашурков, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Московской области.
После сигнала тревоги началась практическая часть тренировки. Согласно легенде, в здании обнаружили взрывчатку. Ученики оставили вещи в классе и выстроились в колонны. В этот момент особенно важны действия учителя. Он должен вывести детей в безопасное место — не менее чем на 100 метров от места обнаружения подозрительного предмета, обязательно посчитать детей и не дать панике взять вверх.
Далее за работу принимаются оперативные службы. Полицейские выставляют оцепление, затем приезжает группа быстрого реагирования. Территорию проверяют кинологи.
— Андрей Ракин, начальник управления Минобразования Подмосковья.
На тренировке отработали несколько возможных происшествий.
Аварийно-спасательные
службы сработали слаженно и оперативно, группе реагирования понадобилось всего несколько минут, чтобы обезвредить условную бомбу.
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