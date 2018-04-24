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Жители Некрасовки приняли участие в инженерных играх
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Жители Некрасовки приняли участие в инженерных играх 

Управа района Некрасовка 3 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
Обучающиеся 9 «А» и 10 «А» классов школы № 2048 приняли участие в двухдневном турнире по 3D-моделированию, который прошел в Москве 21 и 22 апреля. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— В первый день ребята работали в проектной команде, во второй день — выполнили индивидуальное задание, — уточнил один из педагогов школы.
В рамках мероприятия участники получили реальный опыт командной работы, овладели базовыми навыками современных дизайнерских программ и «прокачали» полученные ранее знания. (вт)
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