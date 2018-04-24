Столичные школьники смогут стать студентами Экономического университета на один день

В Российском экономическом университете имени Георгия Плеханова 28 апреля состоится проект «Один день из жизни студента».

Организаторы мероприятия: Студенческий совет и преподаватели высшего учебного заведения. Проект создали, чтобы помочь школьникам определиться, куда они хотят поступить. Ребята смогут на один день погрузиться в атмосферу университета.

— Мы не первый год организуем эту акцию. Она проходит два раза: в ноябре и апреле. Учеников 8-х и 11-х классов ждут профориентационные лекции, экскурсии и экономическая ролевая игра, — поделился подробностями Федор Клепиков, специалист отдела по работе с абитуриентами и продвижению образовательных программ учреждения.

Начало в 11:00.

Желающих стать студентами на один день ждут по адресу: Стремянный переулок, дом 36, корпус 3.