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Более 100 учащихся школ Екатеринбурга вступили в ряды Юнармии
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Более 100 учащихся школ Екатеринбурга вступили в ряды Юнармии 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Перед лицом своих родителей, ветеранов, суворовцев школьники, ставшие юнармейцами, поклялись вести здоровый образ жизни, знать историю страны, любить и защищать родное Отечество.
В Екатеринбургском суворовском военном училище состоялась торжественная церемония приема во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» более 100 учащихся средних общеобразовательных школ города.
Почетными гостями мероприятия стали уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Мороков, председатель областной общественной организации «Инвалиды войны» Усов, руководитель общественной молодежной патриотической организации «Наследие», начальник штаба городского отделения Юнармии Ермаков.
Перед лицом своих родителей, ветеранов, суворовцев школьники, ставшие юнармейцами, поклялись вести здоровый образ жизни, знать историю страны, любить и защищать родное Отечество.
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