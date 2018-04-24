Школьники из Кузьминок приняли участие в фестивале «Профифест»

В субботу, 21 апреля, команда обучающихся 7 «А» класса школы «Кузьминки» посетила Технополис «Москва», на базе которого прошел фестиваль «Профифест».

«Идея фестиваля заключается в знакомстве с редкими профессиями и компетенциями будущего (Future Skills), через серию мастер-классов по направлениям проекта «Профессиональная среда», — говорится на сайте учреждения.

Ребята приняли участие в квест-игре и мастер-классах, освоили образовательную программу, направленную на знакомство со способами поиска и выбора дела, и получили сертификаты об участии. (вт)