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Абитуриенты в вузы УФСИН сдали зачет по физподготовке
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Абитуриенты в вузы УФСИН сдали зачет по физподготовке 

Мой Калининград 3 часа назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде 21-22 апрелч УФСИН России по Калининградской области провело зачеты по физической подготовке для выпускников школ, поступающих в образовательные учреждения ФСИН России.
25 кандидатов подтягивались на перекладине, бежали стометровку и километровый кросс на скорость, выполняли комплексно-силовое упражнение.
Успешно сдавшие экзамен юноши и девушки летом отправятся в Академию ФСИН России (Москва), Псковский филиал этой академии (Псков), Вологодский институт права и экономики (Вологда), Самарский юридический институт (Самара) и Воронежский институт ФСИН России (Воронеж) для прохождения дальнейших вступительных испытаний.
После успешно пройденной сдачи экзаменов курсанты ведомственных вузов на период обучения обеспечиваются питанием и вещевым довольствием. Их денежное содержание достигает 10000 рублей в месяц. По окончании вуза выпускники направляются на службу в территориальный орган по полученной специальности.
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