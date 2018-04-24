Абитуриенты в вузы УФСИН сдали зачет по физподготовке

25 кандидатов подтягивались на перекладине, бежали стометровку и километровый кросс на скорость, выполняли комплексно-силовое упражнение.

Успешно сдавшие экзамен юноши и девушки летом отправятся в Академию ФСИН России ( Москва ), Псковский филиал этой академии ( Псков ), Вологодский институт права и экономики ( Вологда ), Самарский юридический институт ( Самара ) и Воронежский институт ФСИН России (Воронеж) для прохождения дальнейших вступительных испытаний.

После успешно пройденной сдачи экзаменов курсанты ведомственных вузов на период обучения обеспечиваются питанием и вещевым довольствием. Их денежное содержание достигает 10000 рублей в месяц. По окончании вуза выпускники направляются на службу в территориальный орган по полученной специальности.