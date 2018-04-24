Делегация системы образования Хабаровского края посетила столичную школу

Представители системы образования края подробно изучили работу столичной электронной школы.

Представители системы образования Хабаровского края во время апрельского визита посетили Открытое образовательное пространство столичной школы №2030. Делегация под руководством министра образования и науки Хабаровского края Аллы Кузнецовой познакомилась с построением образовательного пространства, а также возможностями Московской электронной школы.

— Конечно, мы всегда ориентируемся на московское образование. Пристально следим за теми изменениями, которые очень динамично происходят, дух захватывает. И мы видим высокие результаты этих изменений, то есть все не зря, — пояснила Алла Кузнецова.

Она отметила, что во время визита ей удалось собственными глазами увидеть то, о чем руководство Хабаровского края «читало, слышало на совещаниях». Гостям представили творческие и конструктивные решения, позволяющие сделать рекреации интерактивными и познавательными для детей.

Например, в «зоне безопасности» были представлены правила дорожного движения для учеников образовательных учреждений, которые из скучного изучения в классе превратились в увлекательные занятия. Во время уроков школьники могут сесть на тренажер и проехать на велосипеде, учитывая при этом правила движения, которые должен соблюдать велосипедист.

— Мы реализуем проект «История прошлого в технологиях будущего». Эта зона будет модернизирована, но то, что на данный момент уже создано, очень понравилось гостям. Решения достаточно простые, и мне кажется, что в регионах это можно попробовать сделать, — пояснила директор столичной школы №2030 Наталья Рябкова.

По ее словам, в регионах можно организовывать интерактивные стенды, планетарий или «живые полотна». По мнению Натальи Рябковой, одним из ключевых направлений воспитательной работы в школе является формирование российской идентичности. Однако этот процесс не возможен без взаимодействия с регионами.

По словам министра образования и науки Хабаровского края Аллы Кузнецовой, в регионе планируется развитие Российской электронной школы. Представители системы образования края подробно изучили работу столичной электронной школы, посмотрели, как система работает на практике и используется в деятельности учеников и педагогов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Представители образовательной сферы обсудили квалификацию педагогов