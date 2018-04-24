Студенты Психолого-педагогического университета поработают вожатыми в Словении

Студенты факультета «Социальная коммуникация» Московского государственного психолого-педагогического университета поучаствуют в организации детского отдыха на лучших курортах Словении . Выезд первой смены запланирован на 29 апреля.

Участие в организации приняли сотрудники Правительства Москвы , Департамента социальной защиты населения.

— Мы впервые отправляем студентов от нашего факультета. В Словению поедет 21 человек. Они будут вожатыми и сопровождающими, — поделился Артем Шилин, старший преподаватель факультета «Социальная коммуникация» МГППУ. — Для студентов такие поездки очень полезны, потому что, во-первых, это засчитывается в качестве производственной практики, а во-вторых, это большая поддержка в плане будущего трудоустройства.

Отметим, что поездки будут организовывать до конца лета несколько раз.