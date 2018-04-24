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Студенты Психолого-педагогического университета поработают вожатыми в Словении
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Студенты Психолого-педагогического университета поработают вожатыми в Словении 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 56 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Студенты факультета «Социальная коммуникация» Московского государственного психолого-педагогического университета поучаствуют в организации детского отдыха на лучших курортах Словении. Выезд первой смены запланирован на 29 апреля.
Участие в организации приняли сотрудники Правительства Москвы, Департамента социальной защиты населения.
— Мы впервые отправляем студентов от нашего факультета. В Словению поедет 21 человек. Они будут вожатыми и сопровождающими, — поделился Артем Шилин, старший преподаватель факультета «Социальная коммуникация» МГППУ. — Для студентов такие поездки очень полезны, потому что, во-первых, это засчитывается в качестве производственной практики, а во-вторых, это большая поддержка в плане будущего трудоустройства.
Отметим, что поездки будут организовывать до конца лета несколько раз.
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